Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 65 ölü ve 315 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 16 bin 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 362'ye, yaralıların sayısının da 128 bin 741'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 245'e yükseldiği, 2 bin 152 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'de yardım almaya çalışanlara saldırılarında son 20 günde 300 Filistinli öldü

Gazze'de, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlenen saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 300 Filistinlinin öldüğü, 2 bin 649 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım merkezlerinde 27 Mayıs-15 Haziran'da hayatını kaybeden Filistinli sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, bu yardım merkezlerine bugün düzenlediği saldırılarda 26 kişinin öldüğü, 117 kişinin yaralandığı ve toplam ölü sayısının 300'e, yaralı sayısının ise 2 bin 649'a yükseldiği, 9 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu baskınlarda ve sahada yaptığı soruşturmalarda, aralarında çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu en az 40 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail ordusuna ait buldozer sürücüsü keskin nişancı ateşiyle vuruldu

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda yer alan El-Muntar Caddesi'nde 8 Haziran'da İsrail ordusuna ait bir buldozer sürücüsünün keskin nişancı ateşiyle vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelerin çevresine yönelik tehdit ve saldırılar sağlık sistemini çökertiyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hastanelerin çevresine yönelik tekrar eden tahliye tehditleri ve bombardımanlar, sağlık ekiplerinin çalışmalarında ciddi karmaşaya yol açmakta ve kalan hastanelerin hizmet dışı kalabileceğine işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sağlık ekipleri ile hasta ve yaralıların, tahliyeler ve süregelen bombardımanlar nedeniyle hastanelere ulaşabilecek güvenli yollarının bulunmadığı vurgulandı.

Sağlık hizmeti verebilen az sayıdaki hastanenin ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiğinin altı çizilen açıklamada, bunların da yakın zamanda hizmet dışı kalabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nin, yüzlerce hasta ve yaralı için "tek sağlık merkezi" olduğuna dikkati çekilerek, bu hastanenin hizmet dışı kalmasının "sonuçları öngörülemeyecek bir felaket" olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Artık zaman kaybetmeden, acil ve temel sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için asgari şartları sağlayacak etkili müdahalelerin yapılması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in uluslararası kurumların tıbbi yardım girişimlerine ve sağlık çalışanları ile hastaların hizmet noktalarına güvenli erişim taleplerine yanıt vermediğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, uluslararası topluma "tıbbi yardımların artırılması, hastanelerin korunması ve sağlık hizmetlerine güvenli erişimin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Gazze'de 3 belediye, yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı

Han Yunus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentteki duruma ilişkin bilgi verildi.

Su ve kanalizasyon tesislerinin, pompalama sisteminin yanı sıra hizmet mekanizmalarının çalışması için gerekli yakıt tedarikinin durduğu; bu nedenle sağlık ve çevre felaketi yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Su ve sanitasyon başta olmak üzere bugünden itibaren temel hizmetlerin tamamen durduğu ifade edildi.

İstasyonların durması sonucu oluşacak çevre ve sağlık felaketlerinin yayılacağı; kanalizasyonların sokaklara akacağı, daha fazla hastalık ve salgının yayılacağı uyarısında bulunuldu.

Su kuyuları ve tahliye tesislerinin işletilememesi nedeniyle 900 bin kişi en temel hakkı olan içmek için temiz ve kullanılabilir sudan mahrum kalacağı bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine, "Gazze Şeridi'nde hayatın tüm alanlarını çalışmaz hale getiren İsrail saldırılarını sonlandırmak için acil müdahalede bulunulması" çağrısı yapıldı.

Nuseyrat ile Zuveyda belediyeleri de yaptığı açıklamalarda, yakıt sıkıntısı nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren tüm temel hizmetlerin askıya alınacağını duyurdu.

Söz konusu hizmetlerin, su kuyuları, kanalizasyon arıtma tesisleri ve katı atık toplama ve taşıma mekanizmalarını kapsadığı aktarıldı.

Temel hizmetlerde yaşanacak aksaklığın, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yüz binlerce Filistinlinin hayatını tehdit edecek bir çevre ve sağlık felaketi tehlikesi oluşturduğuna dikkati çekildi.

Atıkların çevrede birikmesi, su pompalama ve kanalizasyon arıtma tesislerinin çalışmasının kesintiye uğraması nedeniyle sağlık sorunlarının oluşacağı; salgın hastalıkların yayılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası toplum ve insan hakları örgütleri, "Gerçekleşmek üzere olan bu felaket konusunda sorumluluklarını üstlenmeleri; belediyelere yakıt ve yaşamsal yardımların tedariki için İsrail'e derhal baskı yapmaları" çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki belediyeler, geçen hafta yaptığı ortak açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatmaya devam etmesi sonucu oluşan yakıt krizi nedeniyle hizmetlerinin tamamının duracağı uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi krizi derinleştirdi

İsrail, 2 Mart itibariyle Gazze Şeridi'ne türü ne olursa olsun insani yardım girişine izin vermeyerek krizin derinleşmesine neden oldu.

İsrail, yoğun uluslararası baskı nedeniyle 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne uyguladığı katı insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kalmış, yardımların 19 Mayıs Pazartesi itibariyle ulaşmaya başlayacağını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle insanlık krizinin yaşandığı, günlük 500 tır yardım malzemesi ve 50 tır yakıta ihtiyaç duyulan Gazze Şeridi'nde, 3 günde sadece 87 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı.

İsrail basını: İsrail, kuzey ve doğu sınırlarını güçlendirmek için Gazze'deki güçlerini azaltıyor

İsrail ordusunun, "yabancı unsurların" ülkeye sızabileceği endişesiyle Gazze Şeridi’ndeki askeri varlığını azaltarak kuzey ve doğu sınırlarını güçlendireceği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, ismini açıklamayan bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'deki birliklerinin sayısını azaltarak doğu ve kuzey sınırlarına doğru konuşlandıracağını bildirdi.

Bu adımın, "Ürdün ve Suriye'den gelmesi muhtemel yabancı unsurların ülkeye sızması ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı İran'ın yanında savaşması" ihtimaline karşı alındığı aktarıldı.

Kaynak, Gazze'deki birliklerin sayısına ya da çekilmenin boyutuna ilişkin bilgi vermezken, söz konusu kararın "İran'ın vekillerinden çatışmada kendisine yardım etmelerini istediği yönündeki istihbaratın alınmasının ardından" alındığını belirtti.

Ordunun bu adımla "sınır yakınındaki yerleşim birimleri ve askeri tesislere yönelik olası saldırıları önlemeyi" amaçladığı kaydedildi.

İsrail Gazze'de çoğunluğu yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 59 Filistinliyi öldürdü

Sağlık yetkililerine göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde ve güneydeki Refah kentinin batısında kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerinde yardım almak için bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’nde 2 evin vurulması sonucu 6 kişi öldü.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Sudaniye bölgelerinde yardım kamyonlarının giriş güzergahını hedef aldı. Yardım almak için bekleyenlere yönelik söz konusu saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zatar bölgesinde yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivillere İsrail güçlerince ateş açılması sonucu pek çok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda 13, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Et-Tuffah Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan saldırıda ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesiminde evlere, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara ve sivillerin toplandığı yerlere düzenlediği diğer saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.