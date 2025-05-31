Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 60 ölü ve 284 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 117 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 bin 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 381'e, yaralıların sayısının da 124 bin 54'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zahra Okulu yakınlarına düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde ise sivillerin bulunduğu bir gruba yönelik hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı iki çadıra düzenlenen saldırılarda 3 Filistinli öldü.

Han Yunus’un Abasan el-Kebira bölgesinde sivil bir araca düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Refah kentinin Şakuş bölgesinde, yardım almak üzere toplanan sivillere İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 3 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru yakınındaki yardım noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Bu ölümlerle birlikte İsrail'in cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 50'ye yükselmiş oldu.

İsrail ordusunun sivillere yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Gazze'deki insani kriz daha da derinleşiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki Alem kavşağında ABD yardımlarının dağıtıldığı noktalara ulaşmaya çalışan 3 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yönetilen dağıtım noktalarına yiyecek almak için giden Filistinliler, salı gününden bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesine düzenlenen İsrail bombardımanında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, kentin Karara beldesinde de geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi ve altyapıyı tahrip etti.

Ayrıca sivil savunma ekiplerinin, Karara beldesinde daha önce düzenlenen İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesini enkazdan çıkardığı belirtildi.

İsrail'in Han Yunus kentindeki Safi Mahallesi’ne insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki Huzaa beldesi İsrail'in aralıksız saldırıları nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edildi

Huzaa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarının beldedeki yaşamın tüm alanlarını hedef aldığı ve bunun 20. ayına giren “soykırımın” bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Huzaa beldesinin tüm yaşam alanlarını doğrudan ve aralıksız şekilde hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle beldeyi tamamen felaket bölgesi ilan ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Belediye, İsrail’in saldırılarında evlerin, sağlık ve eğitim tesislerinin yerle bir edildiğini, yolların ve altyapının tamamen tahrip edilerek hizmet dışı bırakıldığını vurguladı.

Belde sakinlerinin yoğun bombardıman ve ateş altında göç etmek zorunda bırakıldığına işaret edilen açıklamada, yaşananların uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Huzaa’daki yıkımın tüm tahminlerin ötesine geçtiğine" dikkat çekildi.

Han Yunus’un doğusundaki Huzaa, Karara, Abasan ve Beni Süheyla beldeleri günlerdir İsrail ordusunun yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Görgü tanıkları, çok sayıda evin patlayıcılarla yıkıldığını, İsrail ordusunun bölgede tahrip faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde baskınlar düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu çok sayıda zırhlı araçla, söz konusu mülteci kamplarına baskın düzenlerken, askerler de rastgele ateş açtı.

Ses bombalarının da kullanıldığı baskında bölgedeki bazı "şehit anıtları" tahrip edildi.

Olayda yaralanma veya gözaltı kaydedilmedi.