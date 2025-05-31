Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Mart ayı istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Van’da 4a, 4b ve 4c sigortalı çalışan sayısı toplam 200 bin 647 kişi olurken, Türkiye genelinde bu sayı 25 milyon 424 bin 518 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan bu verilere göre Van'daki sigortalı çalışan sayısı, Türkiye’deki toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 0,79’unu oluşturuyor.

SGK istatistik raporuna göre Türkiye genelinde 4a kapsamında 18 milyon 697 bin 348 sigortalı çalışan bulunurken, Van’da bu sayı 128 bin 761 olarak açıklandı. Van’daki 4a sigortalıların 85 bin 540’ı erkek, 43 bin 221’i kadınlardan oluşuyor.

Türkiye genelinde 4b kapsamında 3 milyon 75 bin 996 çalışan kişi yer alırken, Van’da 4b sigortalı sayısı 21 bin 731 olarak açıklandı. Van’daki bu sayının 18 bin 716’sı erkek, 3 bin 15’i ise kadın oldu.

4c kapsamında Türkiye genelinde 3 milyon 651 bin 174 çalışan bulunuyor, Van’da ise bu sayı 50 bin 155 olarak kayıtlarda yer aldı. Van’daki 4c sigortalıların 35 bin 120’si erkek, 15 bin 35’i kadın oldu.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin en kalabalık 21. ili olan Van’daki toplam sigortalı çalışan sayısı, ülke genelinin yüzde 1’ini dahi oluşturmadı.