İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 131'i çocuk olmak üzere 370'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana ise 16'sı çocuk 92 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney ve orta kesimdeki bölgelerinde aş evlerini, evleri, çadırları ve yardım bekleyen insanları hedef aldı.

Gazze kentinin güneyinde yer alan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Ebu Mazin Kavşağı çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen İsrail saldırısı sonucu 3 çocuk bir kadın olmak üzere 5 kişi can verdi. Saldırı sonrasında çadırda yangın çıktığı kaydedildi.

Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yardım bekleyen 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir ailenin çadırını hedef alan İsrail saldırısında, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu. Görgü tanıklarına göre evin enkazında çıkarılmayı bekleyenler bulunuyor.

Gazze kentinin Derec Mahallesi’nde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli öldü, Kendin batısındaki Nasr Mahallesi’nde yer alan İtalyan Kulesi çevresindeki sığınmacı çadırları, İsrail dronlarının saldırısına maruz kaldı.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesinin doğusunda İsrail ordusu yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak patlayıcı yüklü askeri araçlarla şiddetli yıkım ve tahribat operasyonları gerçekleştirdi.

Deyr el-Belah’ın doğusundaki Kisufim bölgesinde yardım bekleyenlere İsrail askerlerince ateş açılması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.