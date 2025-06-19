Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından aktarıldığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde konutların yanı sıra zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sivillerin toplandığı alanları hedef almaya devam ediyor.

İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Zeytun Mahallesi'nde Filistinli aileye ait evin bombalanması sonucu biri çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bombalı saldırı düzenlenen evde 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusu iki çadırı hedef aldı. Bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 55 bin 493 Filistinli yaşamını yitirdi, 129 bin 320 kişi yaralandı.

Can kaybı 55 bin 637'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 144 ölü ve 560 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 334 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 17 bin 839 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 637'ye, yaralıların sayısının da 129 bin 880'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

UNRWA: Gazze’de sağlık sistemi kritik seviyede, hayati öneme sahip ilaçlar tükendi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya platformundaki açıklamasında, temel tıbbi malzemelerin yüzde 45’inin tükendiğini, kalan stokların ise yaklaşık 6 hafta içinde tamamen tükenmesinin beklendiğini belirtildi.

Açıklamada, “Hayati ilaç ve kan ürünleri tükenmek üzere. Gazze’deki sağlık ihtiyaçları son derece acil ve her geçen gün daha da artıyor.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar kapsamında Gazze’deki hastaneleri ve sağlık altyapısını hedef alarak çok sayıda sağlık tesisini hizmet dışı bıraktı. Bu durum, hastaların ve yaralıların tedaviye erişimini büyük ölçüde engelledi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, bölgede şu anda sadece 5’i devlet, 11’i özel olmak üzere toplam 16 hastane kısmen hizmet verebiliyor. Ayrıca, 8 sahra hastanesi de acil sağlık hizmeti sağlamaya çalışıyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren saldırılar sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 185 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. 11 binden den fazla kişi kayıp durumda. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, kıtlık ve altyapı yıkımı birçok kişinin hayatına mal oldu.

İsrail ordusunun mayıs ayındaki saldırılarında Gazze'de 12 gazeteci yaşamını yitirdi

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in, mayıs ayında Gazze ve Batı Şeria'da gazetecilere yönelik ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, mayıs ayı boyunca 137 ihlal gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, bunların, öldürme, yaralama, darbetme, gözaltına alma, alıkoyma, basın ofislerini yıkma şeklinde gerçekleştiği ifade edildi.

Buna göre, İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze'de geçen ay 12 gazeteci öldü, Batı Şeria ve Gazze'de 9 gazeteci açılan ateş ya da şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çoğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan ve yaklaşık 100'ü kuzeyinden olmak üzere yaklaşık 250 gazeteci yerinden edildi. Yerinden edilme nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden gazetecilerin hayatları da riske girmiş oldu.

Gazze Şeridi'nde 4 uydu kanalının ofislerinin bulunduğu bir bina hedef alınarak yıkıldı.

Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gazetecilere yönelik 14 darp gerçekleştirildi, gazetecilerin 64'ü alıkonuldu ve çalışması engellendi, 15'i de göz yaşartıcı gaza maruz kalarak boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, “Sivil İşler Genel Müdürlüğü (İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki koordinasyon otoritesi), Beytüllahim kentine bağlı El-Velaca beldesinde, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu Mutaz El-Hacacile’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Hacacile’nin cenazesini alıkoyduğu ancak buna ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin Hacacile’nin ailesinin evine baskın düzenleyerek genç Filistinliyi gözaltına almaya çalıştığını, ardından kendisine yakın mesafeden gerçek mermiyle ateş açtığını aktardı.

Haberde, Hacacile’nin ağır yaralandığını bildirilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı daha sonra öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskın ve "saha soruşturması" eylemelerinin İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalardan bu yana artarak devam ettiği belirtildi.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde dün akşam saatlerinden bu yana düzenlenen baskınlarda aralarında kadın, çocuk ve eski tutuklunun bulunduğu 60 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bu haftanın başından beri gözaltına alınanların sayısının 160'a ulaştığı ifade edildi.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 90 evi yıkacak

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezinden (Adalah) yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin, Cenin Mülteci Kampı'nda 90 evin yıkımının durdurulması için 12 Haziran'da verilen dilekçeyi reddettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail mahkemesinin bu kararının "sivillere ait 90 binanın yıkılmasına yeşil ışık yakmak anlamına geldiği" vurgulandı.

Mahkemenin bu kararının "İsrail ordusunun serbest dolaşımını sağlama" iddiasının yargı nezdinde kabulü anlamına geldiği ifade edildi.

Adalah'ın açıklamasında, İsrail ordusunun Filistinlilere ait 90 evi yıkmasının "uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 18 Filistinli yaralandı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin baskın yaptığı yerler, Nablus, Cenin, Beytüllahim, Ramallah, Kudüs ve El Halil oldu.

Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampındaki baskında 16 Filistinli yaralandı, bazı evler, ev sahipleri zorla tahliye edildikten sonra askeri kışlaya çevrildi.

Nablus'un Aynabus köyünde ise 2024'te "ateş açarak 8 İsraillinin yaralanmasına sebep olduğu" gerekçesiyle öldürülen bir Filistinlinin ailesinin evi kuşatıldı ve yıkım hazırlıklarına başlandı.

Cenin'de Yabed ve Rummane kasabaları basıldı. Yabed'deki baskın sırasında bir genç elinden ve karnından şarapnelle yaralandı. Askerler ayrıca, bisikletiyle oynayan bir çocuğa saldırdı, bazı evlerin de güvenlik kameralarına el koydu. Rummane'de ise 11 ev askeri kışlaya dönüştürüldü.

Ramallah'ın batısındaki Deyr Kıddis kasabasında daha önce gözaltına alınmış Filistinlilerin evleri basıldı.

Kudüs'ün kuzeydoğusunda Annata kasabasının ana girişi basıldı ve buraya Filistinlilerin hareketlerini kısıtlamak ve kasabalar arasındaki coğrafi bağlantıyı kesmek için demir bir bariyer yerleştirildi.

İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir grup Filistinli işçiye ateş açarak birini dizinden yaraladı.

El Halil'de pek çok mahalleye eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda evlerde arama yapıldı ve ana yollar trafiğe kapatıldı.

Yatta kasabasında İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı, bunlardan birinin otomobiline el koydu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise bölgede çobanlık yapanlara saldırdı.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki baskınları sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Balata Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek bazı Filistinlilere ait evleri askeri kışla ve sorgu merkezine dönüştürdü.

Ordu, iki gün süren baskınların ardından kampın bitişiğindeki Asker el-Cedid Kampı'ndan çekildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin şafak vaktinde Nablus’un doğusundaki Balata kampına baskın düzenlediğini, evlere zorla girerek eşyaları tahrip ettiğini ve Filistinli aileleri evlerinden çıkardığını aktardı.

Tanıklara göre İsrail ordusu, boşalttığı evleri askeri kışla, karargâh ve sorgu merkezi olarak kullanmaya başladı.

Aynı gün Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, özellikle kuzeydeki Kalkilya kenti, orta kesimlerdeki Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesi ve güneyde El-Halil kentinde de baskınlar gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, baskınlarla eş zamanlı olarak birçok bölgede Filistinlilerin gözaltına alındığı da ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, İran'a saldırılarına başladığı 13 Haziran'dan bu yana Batı Şeria'daki Filistinlilerin hareketine ağır kısıtlamalar getiriyor. Bunun yanı sıra İsrail ordusu, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına saldırılarını da sürdürüyor.