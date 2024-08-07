İnsanlık tarihinin en karanlık suçlarından birini işleyen İsrail ordusu, her gün Gazze'de yeni bir saldırı düzenliyor.

Filistin sokaklarında yapı ve çocuk sesi bırakmayan hain İsrail askerleri, saldırılardan kurtulmayı başaran Filistinlileri de gözaltı merkezlerinde ağır işkencelere maruz bırakıyor.

SON 24 SAATTE 2 SALDIRI DAHA DÜZENLENDİ

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 24 sivil hayatını kaybederken, 110 sivilin de ağır yaralandı.

Saldırıların ardından Filistin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

CAN KAYBI 39 BİN 677'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 39 bin 677’ye, yaralı sayısının da 91 bin 645’e yükseldiği bildirildi.