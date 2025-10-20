Gazze'de ateşkes sağlansa da bölgeden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Şehirde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından dün İsrail güçleri, bölgede hava saldırıları düzenledi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRI DÜZENLENDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 57 kişinin cansız bedeninin ve 158 yaralının getirildiği, cenazelerden 12'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 45'inin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 68 BİN 216 OLDU

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 216'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 361'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 80, enkaz altından çıkarılanların sayısının 426, yaralı sayısının da 303 olduğu bildirildi.