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Gazze'ye bomba yağıyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, İsrail ordusu saldırılarını her geçen gün artırıyor.

Sivillerin olduğu bölgeler hedef alınarak, savunmasız olan kadınlar ve çocuklar 2 ayı aşkın zamandır öldürülüyor.

"18 bin 608'e yükseldi"

Bölgedeki can kaybı da giderek artıyor. Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 196 artarak 18 bin 608'e yükseldi."

Yaralı sayısının da 50 bin 594'e yükseldiği belirtildi.

Çok sayıda gözaltı var

El-Kudra, İsrail askerlerinin günlerce kuşatma altında tutup saldırı gerçekleştirdiği ve baskın yaptığı Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Kamal Adwan Hastanesi'ndeki çok sayıda sağlık personelini gözaltına aldığını, bir kısmını sorguladıktan sonra serbest bıraktığını belirtti.

"Hastanedekilere su, gıda ve elektrik sağlanmıyor"

Ayrıca, "İsrail güçleri El-Avda Hastanesi'ni kuşatıp hedef alıyor. Hastanedekilere su, gıda ve elektrik sağlamıyor, yaralı ve hastaların hastaneye ulaşmasını engelliyor. İsrail askerlerinin Kamal Adwan Hastanesi'nden sonra burayı da basmasından korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

El Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri hedef alarak sağlık hizmetini durdurmayı ve bölge sakinlerini göçe zorlamayı amaçladığını kaydetti.

"Kurtarılabilecek vakalar arasında seçim yapıyoruz"

Gazze'nin güneyindeki hastanelerdeki sağlık durumunun kötü olduğunu bir kez daha dile getiren El Kudra, “Tedavi kapasitemizi kaybettik. Güneydeki hastanelere gelen çok sayıda kişi arasından kurtarılabilecek vakalar arasında seçim yapıyoruz. Uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve uzman ekip desteği sağlanması konusunda çağrıda bulunuyoruz.” dedi.