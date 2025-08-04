Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 93'ü çocuk 180'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında 4’ü yardım dağıtım noktasında 13 kişi hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu Gazze'nin birçok bölgesini hedef alan saldırılar düzenledi.

Gazze şehrinin Şucaiye Mahallesinde sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yaptığı topçu saldırısında da 2 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneyinde bulunan El-Hakr bölgesine saldırı düzenleyen İsrail ordusu, aynı aileden anne, baba ve kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik İsrail saldırısında da 1'i kadın 2 Filistinli öldürülürken, 20'den fazla yaralı bulunduğu öğrenildi.

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından Gazze’ye yönelik insani yardımı büyük ölçüde engelledi. 2 Mart itibarıyla tüm yardım ve tıbbi geçişleri kapatarak kıtlığın yayılmasına ve "felaket" boyutlara ulaşmasına neden oldu.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda en az 1487 kişi öldürüldü, 10 bin 578 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 350 Filistinlinin yaşamını yitirdi, 37 bin 547 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 60 bin 839 Filistinli hayatını kaybederken, yaralıların sayısının 149 bin 588 olduğu bildirildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.