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Acı haberi gece saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı bir helikopterin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kahraman pilotlara Allah'tan rahmet; ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.

Yaralı teknisyen hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, arama-kurtarma, UMKE ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şehit olan polislerin isimleri açıklandı

Helikopter kazasında şehit olan 2 pilotun naaşı ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "03 Şubat 2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

Şehit düşen polisler için taziye mesajları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit pilotlara Allah'tan rahmet; millete ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun" paylaşımını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlara Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifalar diledi.