Cumhurbaşkanlığının 7 Mart 2023 tarih ve 6906 sayılı kararnamesiyle resmiyet kazanan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), ilk genel kurulunu 15 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Bu genel kurulda TİMBİR Van temsilcisi seçilen ve halen bu görevi aktif olarak yapan gazeteci Rıdvan Can, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve (TİMBİR) Teşkilat Başkanı Cengiz Aksan'ın başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan yönetim kurulu kararı ile TİMBİR Bölge Başkanlığına getirildi.

Bölge Başkanlığı görevine getirilen Rıdvan Can, yaptığı açıklamada, “Türk İnternet Medya Birliği’nin kuruluşundan bu yana Van temsilciliğini yapıyorum. Bölge Başkanlığı görevine layık görülmüş olmak benim için onur vericidir. Beni bu onurlu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Dr. Süleyman Basa ve Teşkilat Başkanımız Cengiz Aksa olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve bölge başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.