Son dönemde yaptığı yardımlarla ve değişen hayat tarzıyla sıkça gündeme gelen Gamze Özçelik, çevresini şaşırtan bir karar aldı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş’ın oğlu Murathan’la görüşmesini engellemek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Pektaş’ın velayeti annesinde olan Murathan’ı hafta sonu görmesini yasaklayan bir karar aldı.

Evlilikleri 4 Yıl Sürdü

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Ancak bu mutluluk yalnızca 4 yıl sürdü. 2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha vermiş, ancak bu deneme de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu süreçte Murathan’ın velayeti anne Gamze Özçelik'te kaldı. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.

Uğur Pektaş'a Kötü Sürpriz!

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Uğur Pektaş, son olarak 'Survivor 2020' kadrosunda yer almıştı. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle daha ilk haftadan yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı ve İstanbul’a döndü. İstanbul dönüşünde ise kötü bir sürprizle karşılaştı. Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan bir karar aldırdı.

Nedeni Bilinmiyor

Özçelik’in bu kararı neden aldığı henüz bilinmiyor. Ancak bu ani ve sert karar, hem yakın çevresini hem de kamuoyunu şaşkına çevirdi. Konuyla ilgili açıklamalar geldikçe detayları sizlerle paylaşacağız.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın arasındaki bu gerginlik, eski çiftin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Gamze Özçelik’in aldığı bu kararın ardındaki gerçekler, ilerleyen günlerde netleşecektir.