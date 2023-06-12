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Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf meraklıları için başlatmış olduğu Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı kursu devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde açılan kursta katılımcılara Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticileri tarafından temel fotoğrafçılık bilgisi, fotoğraf çekim teknikleri, ekipman bilgisi veriliyor.

Kurslara katılan fotoğraf tutkunları için haftanın 5 günü Hacıbekir Kültür Merkezinde teorik 2 günü ise uygulamalı olarak dışarıda eğitim veriliyor. Kursiyerler bu hafta Başkale İlçesi Kelekom Köprüsü ve Başkale’nin Pamukkale’si olarak adlandırılan travertenleri gezdi. Kursiyerler buralarda bir birinden güzel karelere imza atarak anı ölümsüzleştirdi.