Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan konusu Arda Güler'in geleceği...

Genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşinden koşturuyor.

Arda'nın gidebileceği takımlar arasında en güçlü aday olarak Barcelona göze çarpıyor.

Katalan ekibi, 18 yaşındaki orta sahanın transferinde büyük aşama kaydetti.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Barça'nın 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arda'yla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

Bonservisinin yanı sıra 10 milyon Euro bonusların da ekleneceği ifade edilmişti.

Genç yıldızın serbest kalma bedelinin ise 1 milyar Euro olarak belirleneceği yazılmıştı.

İspanyol devinin bonservisini alacağı Arda'yı 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralayacağı da öne sürülmüştü.

Ancak yine İspanyol basınından ortaya atılan yeni iddialara göre Arda'nın Fenerbahçe'de kalmama ihtimali de bulunuyor.

Barcelona'ya yakın gazetelerden Sport'a göre; Katalan devi, Arda'nın transferi için son onayı kısa süre içinde almayı bekleyeceğini ifade etti.

Fotomaç'ın derlediği haberde; başarılı oyuncunun sarı-lacivertlilerde 1 yıl kalacağı hatırlatıldı.

Ancak Barça'nın Ocak ayında Arda'yı kadrosuna katmak için bir maddeye sahip olacağı da belirtildi.

El Gol Digital'in haberine göre ise; başarılı oyuncuya Real Betis de talip.

Arda'nın İspanya'ya transferinin gerçekleşmesi halinde Betis'in futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak istediği aktarıldı.

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 35 maçta 6 gol, 7 asistlik bir katkı sağladı.