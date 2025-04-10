Van’da sezonun ilk uçkunları satışa sunuldu. Van’da sevilen bir tat olan ve büyük ilgi gören uçkun bu yıl fiyatlarıyla dikkat çekti. Piyasaya henüz yeni çıktığı için uçkunun fiyatını duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Geçtiğimiz sene kilosu 200 liradan satılan uçkun, bu sene 400 liradan satışa sunuldu. Kimi vatandaşlar uçkunun kilo fiyatının pahalı olmasından dert yandı.

Baharın müjdecisi olan uçkun, Hakkari’nin Şemdinli ilçelerindeki dağlık alanlardan toplanarak Van merkezde satışa sunulmaya başlandı.

Uçkunun fiyatının, önümüzdeki günlerde düşüş eğilimine girmesi bekleniyor.