Mumbar dolması veya bumbar dolması, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolmadır. Genellikle Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde tüketilir. Yaz aylarında pek tercih edilmezken, kış mevsiminde daha sık sofralarda yerini alır.

Malzemeler

1 kilogram mumbar (ince koyun bağırsağı)

250 gram az yağlı kıyma

2 su bardağı pirinç

2-3 tane kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Karabiber, tuz, biber salçası

İplik

Mumbar Dolması Tarifi Adım Adım

İç malzemeyi hazırlamak için, soğanları doğrayın ve pirinçleri yıkayın. Kıyma, salça, tuz, ve baharatları ekleyerek yoğurun. Mumbarları ve kuru soğanı ovun, durulayın ve tuzlayın. İçlerine hazırladığınız karışımı doldurun ve iki ucunu birleştirerek iple bağlayın. Terbiye için su, tuz, tereyağı ve naneyi bir tencerede kaynatın. Mumbar dolmalarını ekleyip, suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra suyunu süzün ve zeytinyağında kızartarak sıcak servis yapın.

Mumbar dolması, lezzetin ve zanaatın buluştuğu eşsiz bir tat! MasterChef Mumbar dolması tarifiyle sofralarınıza keyif ve lezzet katın. Afiyet olsun!