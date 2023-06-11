61. Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile beşinci sırada tamamlayan Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu dev finalde kazanan 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 46. saniyede ve 29. dakikada Michy Batshuayi attı.

Fenerbahçe 10 sezon sonra Türkiye Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe ayrıca toplamda 7. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Ağustos 2014'teki Süper Kupa'dan sonra ilk kez kupa kazandı.

Adana Demirspor Avrupa'da

Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin kupayı da kazanmasıyla birlikte, Adana Demirspor gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

Adana ekibi, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.

Fenerbahçe de, gelecek sezon Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.