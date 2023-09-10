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Fas, son 120 yılının en büyük depremiyle karşı karşıya...

Marakeş şehri yakınlarında 7 büyüklüğünde meydana gelen depremde binlerce insan evlerinden oldu.

Saatler ilerledikçe can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşanıyor.

Ölü sayısı 2012 oldu

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ise Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 2012'ye, yaralıların ise 2059'a çıktığı belirtildi.

Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Deprem dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

3 günlük yas ilan edildi

Fas'ta yaşanan büyük depremin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Kral 6. Muhammed'in başkanlığında depremin sonuçlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

Kral 6. Muhammed, toplantıda Fas’ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

Fas Kralı, en kısa sürede, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi.

Ayrıca, toplantıda arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kurtarma ve tahliye süreçlerinin hızlandırılması, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınmasına karar kılındı.

Fas Kralı 6. Muhammed ayrıca, zor şartlar altındaki depremzedelerle ilgilenilmesi, depremde evsiz kalanlara acil yardım ulaştırılması, barınma, beslenme ve tüm temel ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi.

Fas’taki depremler

Fas’ta 2004’teki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralanmış, yaklaşık 15 bin kişi evsiz kalmıştı.

Fas tarihinin en ölümcül ve en yıkıcı depremi ise 29 Şubat 1960'ta meydana gelmişti. Agadir kenti yakınlarındaki 5.8 büyüklüğündeki depremde 12 binden fazla can kaybı yaşanmış, en az 35 bin kişi evsiz kalmıştı.AA