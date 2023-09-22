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WanHaber – Fatma Öztürk

Vangölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü, Alzheimer Farkındalık Günü’nde dikkat çekmek ve sosyal farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

“Unutanları, unutmayalım” sloganı ile Van’da bulunan bisiklet toplulukları ile beraber sosyal sorumluluk projelerine ön ayak olan Vangölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü bu defa da Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için yola çıktı.

Sayısı her geçen gün artan ve her yıl 10 milyon yeni vakanın eklendiği Alzheimer hastalığının başlıca sebepleri arasında yer alan hareketsiz yaşama dikkat çekmeye çalışan Vangölü Aktivistleri Pedalşör Bisiklet Kulübü, bu etkinlik ile vatandaşları hastalığa karşı bilinçlendirmeyi ve hareketli bir yaşamı özendirmeyi amaçlıyor.