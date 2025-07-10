Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na atandı.

Yerine ise İletişim Başkanlığına Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/246 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görevlendirildi.

Atamanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: "7 yıl sürdürdüğüm İletişim Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atanan Fahrettin Altun, "7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum" dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atanan Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığına atanan Burhattin Duran’a başarılar dileyen Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.