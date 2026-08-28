Dün açıklanan Hazine destekli esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredinin uygulaması hakkında, Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkarlara Hazine faiz destekli esnaf kredisi kullandırımlarında, vadesi geçmiş borç ile sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması, borç bulunması halinde ise söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartının arandığı hatırlatıldı.

YENİ KREDİ UYGULAMASINDA "BORCU YOKTUR" ŞARTI UYGULANMAYACAK

Açıklamada, dün Resmi Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca söz konusu şart aranmaksızın esnaf ve sanatkarlara, Karar'da belirtilen şartlarda Hazine faiz destekli esnaf kredisi kullanma imkanı getirildiği belirtildi.

BORCUNU ÖDEMEK İSTEYEN ESNAFA KOLAYLIK GETİRİLDİ

Ayrıca, vadesi geçmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcunun ödenmesi amacıyla mevcut kredi limitlerine ilave olarak, Karar'da belirtilen şartlarda, Hazine faiz destekli esnaf kredisi kullanma imkanının da sağlandığı kaydedildi.

“ESNAF VE SANATKARLARIMIZIN FİNANSMANA ERİŞİMLERİNE DESTEK OLUYORUZ”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yayımlanan Karar ile Hazine faiz destekli esnaf kredisinden çok daha geniş kesimdeki esnaf ve sanatkarlarımız yararlanabilecektir. Halkbank olarak her zaman olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana erişimlerine destek olmaya ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."