İmaj Altyapı Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tura adını yazdırdı. Genç oyuncularla sahaya çıkan temsilcimiz, penaltı atışları sonrası turu geçen taraf oldu.

Genç oyunculara şans verilmesinin bazı kesimlerce eleştirildiğini belirten Van Spor FK Başkanı Erol Temel, amaçlarının sadece bugünü değil, geleceği inşa etmek olduğunu vurguladı.

“YARINI İNŞA ETMENİN PEŞİNDEYİZ”

Başkan Erol Temel, açıklamasında, “Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında deplasmanda karşılaştığımız Fatsa Belediyespor’u seri penaltılar sonucunda 7-6 mağlup ederek bir üst tura yükseldik. Bu galibiyet, yalnızca skor tabelasına değil; aynı zamanda kulübümüzün geleceğine duyduğumuz inanca da yazılmış bir başarıdır. Maç öncesinde genç oyuncularımıza yer verdiğimiz için bazı eleştiriler aldık. Ancak biz, bugünü kurtarmaktan çok yarını inşa etmenin peşindeyiz.” dedi.

“VAN SPOR, GELECEĞİNİ KENDİ EVLATLARIYLA KURACAK KADAR GÜÇLÜ BİR YAPIDIR”

Van Spor’un köklü bir camia olduğunu belirten Temel, “Van Spor köklü bir camiadır; ama aynı zamanda geleceğini kendi evlatlarıyla kuracak kadar da güçlü bir yapıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapıya verdiğimiz önemin, genç oyuncularımıza duyduğumuz güvenin somut bir karşılığı bu maçta bir kez daha görülmüştür. Bu çocuklar yalnızca bir maçta görev almadılar; bu şehrin geleceğini omuzlarında taşıdılar. Bizim inancımız net: Van Spor’un geleceği kendi gençlerindedir.

Bu kulüp, sadece bugün değil, yarın da ayakta kalacaksa; o yarınlar sahaya yüreğini koyan bu gençlerle yazılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“GENÇLERİMİZE GÜVENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Temel, açıklamasının devamında ise şöyle dedi;

“Bu nedenle eleştirilerden korkmadan, doğru bildiğimiz yoldan sapmadan, gençlerimize güvenmeye devam edeceğiz. Van Spor’un hedefi sadece kazanmak değil; sürdürülebilir bir futbol kültürü inşa etmektir. Ve bu kültürün temeli, bugün sahaya çıkan o gençlerin yüreğinde atmaktadır. Bu anlamlı galibiyetten dolayı genç oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Ayrıca yaklaşık 3 aydır altyapımızın her kademesiyle özveriyle ilgilenen, her türlü desteği veren kıymetli yöneticimiz Abdurrahim Seven’e de teşekkür ediyorum.”