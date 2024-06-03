Ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın 16 Mayıs'ta vefatının ardından, hayatını 89 yaşında kaybetmesiyle gündeme damga vuran bir isim oldu. Ancak trajedi burada sona ermedi. Tam 14 gün sonra, Erkan Yolaç'ın 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç da yaşamını yitirdi. Bu ani ve ardı ardına gelen kayıplar yakın çevresini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Asuman Tuğberk Yolaç'ın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 1970 Türkiye güzeli olarak bilinen Tuğberk, kanserle uzun bir mücadele veriyordu. Ne yazık ki, kanserin akciğerlerine metastaz yapması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu durum, ailesi ve sevenleri için büyük bir acı ve şok oldu.

Erkan Yolaç ve Asuman Tuğberk Yolaç çifti, yıllar boyunca medyanın ve izleyicilerin yakından tanıdığı bir isimdi. İkisinin de ardı ardına kaybedilmesi, Türkiye'nin televizyon ve medya dünyasında derin bir üzüntü ve boşluk yarattı. Her ikisi de sektördeki etkileriyle ve sevgiyle anılmaya devam edecek.