Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken en fazla zararı Hatay gördü.

Adeta yerle bir olan kentte, ekiplerin canla başla mücadelesi sürüyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar hızlıca sarılırken müjdeler de art arda geliyor.

Deprem bölgesinde müjde üzerine müjde

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hataylı tarım üreticilerinin merakla beklediği hububat fiyatlarını açıkladı.

Türkiye'nin en önemli ovalarından Amik Ovası'nda buğday hasadının sonuna gelinmesiyle, gözler hububat alım fiyatlarında çevrildi.

Buğday ve arpada yeni fiyat

Erdoğan, TMO buğday ve arpa alım fiyatlarını, "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir." açıklamasıyla sevince neden oldu.

Ardından üreticiler harekete geçti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üreticiler, ürünlerini lisanslı depolara teslim etmek için araç kuyruğu oluşturdu. Kuyruk, drone ile görüntülendi.

"Deprem geçiren bölümün tarım bölgesi olması mutlu etti"

Sektör temsilcisi Mevlüt Emre İçcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fiyatın hem kendilerini hem çiftçileri mutlu ettiğini belirtti.

Hatay'da lisanslı depolama faaliyetleri yürüttüklerini kaydeden İçcan, şöyle konuştu:

Depremin ardından yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Şirket olarak ürünlerin muhafazasını yapıyoruz. Sonra da katma değer olarak Türkiye ekonomisine kazandırmayı düşünüyoruz. Çiftçiler ürününü TMO'ya da verebilir. Zaten lisanslı depoların genel amacı budur. Çiftçi gelir buraya ürününü döker. Buradan dilerse malını TMO'ya dilerse de tüccarlara verir ya da elektronik ortamda malını değerlendirir. ELÜS sistemi bir ürün bankasıdır. Ülkemizde de bu başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye'de deprem geçiren bölüm tarım bölgesi olduğu için bu çiftçilerimizi mutlu etti. Çiftçi aracıyla geliyor, kantara giriyor, ürünün analizi yapılıyor. Analiz sonuçlanınca takriben 15 dakika sonra ürün çeşitleniyor. Ürün çeşitlenince bunun depolaması yapılıyor. İsterse bunu TMO'ya devreder, isterse serbest piyasada satar.

"Hedeflediğimiz kapasiteyi aşacağız"

Amik Ovası'nda verimin dönümde 650-750 kilogram arasında değiştiğini dile getiren İçcan, "Bu verim ve fiyat çiftçilerimizi mutlu etti. Biz de kapasitemizi 6 Şubat depreminden sonra yükselterek 143 bin tona çıkardık. Hedeflediğimiz kapasiteyi aşacağız. TMO'nun belirlediği alım standartlarında ürünü alıyoruz. Bizim burada da peşin alınıyor." ifadelerine yer verdi.

"Verimimiz geçen yıla oranla daha iyi bu sene"

Üretici İsmet Kesmeci verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, açıklanan fiyatın uygun olduğunu kaydetti.

Kazasız belasız bir hasat gerçekleştirdiklerini ifade eden Bestami Birim ise, "Rabbim bütün çiftçilerimize ağız tadıyla yemeyi nasip eylesin. Verimimiz geçen yıla oranla daha iyi bu sene. Biz de bunu tahmin ediyorduk. 8-9 olur ama 10'u görmez diye düşünüyorduk. Şimdi alıp yiyenleri de düşünmek gerekiyor. Tek taraflı düşünmemek gerek. 2 taraflı, 3 taraflı düşüneceksin. Memnunuz geç de olsa fiyatlar açıklandı." dedi. İHA