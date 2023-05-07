Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Van mitingine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılımın resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişi olduğunu söyledi. Erdoğan “Terör örgütleri ile beraber gezen Kılıçdaroğlu’na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Geçtiğimiz asırda Vecihi Hürkuş’un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı’na şimdi de TEKNOFEST’i gömmek istiyorlar. Gömdürmeyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”nde katıldı. Sahneye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanı dolduran yüzbinlerce kişiye hitap etti. Mitinge katılım nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, “İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs’ta birilerini emekliye sevk edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi.

'EKREM SENİN VAN'DA NE İŞİN VAR?'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana millete hizmet ederken çeşitli engellemelerle karşılaştığını anlatan Erdoğan, “İBB Başkanlığı görevine başladığımızda bizi alıkoymak için neler yaptılar neler. Biz teslim olmadık. Hamdolsun İstanbul’u sadece CHP’nin çöpünden çamurundan kurtarmakla kalmadık. Aynı zamanda bu şehri zenginleştirerek dünyanın gıpta ile baktığı bir merkez haline getirdik. Haliç neydi, kokudan geçilebiliyor muydu? Biz 9.5 kilometre Alibeyköy’deki taş ocağına Haliç’in dip çamurlarını naklettik. Orayı şu an çocuklar için bir oyun parkı haline getirdik. Haliç kokudan temizlendi. Yanı başına eskiden mezbahanelerin olduğu yerde Sütlüce. Orada Haliç Kongre Merkezi’nin adımını attık. Nereden nereye. Boğaz'ın suyunu Haliç’e bağladık tünel sistemiyle. Bu su ile birlikte Haliç’teki kirli su temizlendi. Bizden sonra da İstanbul’un başındaki adam maalesef rezil etti. Şimdi de İstanbul’u sel bastığı zaman bunun gittiği yer belli. Ya yurtdışı ya Bodrum. Buralarda hayatı geçiriyor. Şimdi de bay bay Kemal talimat vermiş ‘Sen niye İstanbul’da duruyorsun Van’a git’. Van’da da PKK’lılar ile anlaşmışlar onların işaretini yapıyorlar. Ya Ekrem sen Trabzonlusun. İstanbul’a hizmetkar olmak varken senin oralarda ne işin var? 2024’de ona da gereken dersi vermeye hazır mıyız?. İstanbul bunlardan çok çekti. Artık yeter. Ankara, İzmir çok çekti yeter. Bunların hepsine birden dersi verip bunları emekliye sevk ediyor muyuz? Vesayeti yendik, bu defa da kendimizi PKK ve FETÖ terör örgütleri saldırıları ile, darbe teşebbüsleri ile karşı karşıya bulduk. Gezi olaylarında İstanbul’un sokaklarına bu alçaklar ne yazdılar? 'Zulüm 1453’te başladı.' Bunlar kim işte CHP ve yandaşları. Benim Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Maalesef. Ne elde ettiler. Bunlar Dolmabahçe’de camiye bira şişeleri ile girdiler mi? Bira şişeleri ile bizim mabedimizi kirlettiler mi? Tüneller açmaya kalktılar ama bedelini ağır ödediler ve ödeyecekler. Bay bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Yapacağımız çok iş var. Zulüm 1453’te başladı yazanların mesajı açık değil mi?Montaj olduklarını bildikleri halde FETÖ ihanet şebekesinin kaset kumpaslarına sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz gecesi tankların arasından süzülüp gidenlerin mesajı açık değil mi? Suriye'yi yerle bir eden kan ve ateş çemberini ülkemize taşımak için terör örgütleri ile kol kola girenlerin mesajı açık değil mi? Akdeniz’de yaptığımız sondajlara, Karadeniz’de bulduğumuz gaza, Gabar’da çıkardığımız petrole gönlü razı olmayanların mesajı açık değil mi? Bunların ülkemizin bütünlüğü, devletimizin bekası gibi bir gayesi olabilir mi? Kendi ülkesini gidip dışarıya şikayet edenlerden bu milletin hayrına herhangi bir düşünce sadır olabilir mi? Amerika’da beniz istasyonuna gittim diyerek malum restoranda kimlerle görüştün bay bay Kemal, söylesene? FETÖ’cülerle. Ülkemizin savunma sanayi kat ettiği mesafeyi kendi varlıklarına tehdit görenler bu toprakların evladı olabilir mi? Biz tüm bunlara rağmen ülkemize 21 yılda eser ve hizmetleri kazandırdık. 21 yılda ülkemizde milli geliri 3 kat arttırdık, nüfusumuza eklenen 21 milyona iş ve aş sağladık. 21 yılda 10.5 milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yuvaya kavuşturduk. 81 ilde açtığımız okullarla, hastanelerle, yollarla, köprülerle, tren hatları ile milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik. Ama bunları yeterli görmüyoruz. Son dönemde ardı ardına patlayan küresel krizlerin ülkemize yansımalarından kaynaklanan sıkıntıları biliyoruz. Deprem felaketlerinin üzerine binmesi ile kimi alanda sıkıntıların arttığının farkındayız. Konut ve gıda fiyatları başta olmak üzere çarşı pazarda hayat pahalı, yok saymıyoruz. Kimi açgözlülükten, kimi mevsim şartlarından kaynaklanan bu meseleleri yakından takip ediyoruz. Zamanla tüm bunları hal yoluna girdiğini göreceğiz. Ülkemizin ve milletimizin bugüne kadarki her sıkıntısını nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz” İHA