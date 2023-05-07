Kazım Karabekir Caddesi'nde vatandaşı selamlayan Oğan, sohbet ettiği kişilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra beraberindekilerle caddedeki esnafı ziyaret ederek destek isteyen Oğan, sınır bölgelerinin makus talihini yenecek olan adayın kendisi olduğunu söyledi.

Siyasetin hep batıda oynanan bir oyun haline geldiğini, ilk defa Türkiye'nin en doğusundan yola çıktıklarını belirten Oğan, şöyle konuştu:

"Türkiye kavgadan ve kavga dilinden yoruldu. Türkiye'de kavgayı bir tarafa bırakacak yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Van, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biri. Beni en iyi Vanlı gençler anlayacaktır. Vanlı gençler kavga istemiyor, iş istiyor. Herkesi kucaklayacak bir dille siyaset yapılmasını istiyoruz. Bugün Van'da bize gösterilen ilginin altında yatan sebep de budur. Ata İttifakı'nın adayıyım. Dolayısıyla her Vanlı gönül rahatlığıyla oy verdiği zaman diyebilecektir ki 'Bu benim cumhurbaşkanım' diyebilecektir."

Ülkeyi artık daha genç, daha dinamik ve daha enerjik birinin yönetmesini istediklerini anlatan Oğan, şöyle devam etti:

"Van'ın taşı toprağı altın arkadaşlar, İstanbul'un değil. O yüzden artık bu bölgelerden, doğudan batıya değil, batıdan doğuya göç edilecek bir sistem kuracağız. Buralara fabrikalar kuracağız. Buraları sınır ticaretine açacağız. Gümrük kapılarını modernleştireceğiz. Van bizim öncelikli kalkınma planımız içinde en önemli şehirlerden birisi olacak. Van'da, siz eğer Sinan Oğan'a, doğudan birisine oy verip cumhurbaşkanı yaparsanız doğunun güneşi tüm Türkiye'yi ısıtmaya yetecektir. Doğu'nun güneşi tüm Türkiye'yi aydınlatmaya yetecektir. Yeter ki karar verelim kavgayı bitirelim." İHA