Dünyanın en büyük arama motoru Google; uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye ve dünya genelinde en çok aratılanları paylaşıyor. Bizler de bu sayede milyonlarca insanın gündeminde ne olduğu hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Peki 29 Nisan ile 6 Nisan tarihleri aralığında Google’da en çok arananlar neler?

Google’da en çok aranan konu: “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni”

Google tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de internette en çok “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” aratıldı. Bu, 1990 yılında vizyona giren bir filmin adı. Sanıldığı gibi bir aşk filminin yönetmeni aranmıyor.

En çok aranan ikinci konu ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçen futbol maçı oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçeklene bu maç, Beşiktaş’ın 3-1 yenmesiyle sonuçlandı. Görünen o ki Türkiye, futbol maçlarını yakından takip ediyor.

Google, Türkiye’nin yanı sıra global verileri de paylaştı. Buna göre dünya genelinde internette en çok İngiliz sahne aktörü Alan Rickman aratıldı. Bununla beraber her yıl düzenlenen yardım galası Met Gala da Google’da çok arananlar arasında.

Türkiye

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

GS BJK maçı

BJK GS

Galatasaray Beşiktaş maçı

Galatasaray Beşiktaş

Besiktas Galatasaray

1 Mayıs İşçi Bayramı

1 Mayıs

BJK

Besiktas

AUZEF online sınav

GS maçı

Beşiktaş

Galatasaray maçı

Teknofest kayıt

Anneler günü ne zaman?

Anneler günü

GS

Selçuk Sports

AUZEF

Teknofest

Süper Lig puan durumu

Galatasaray

Lig puan durumu

Puan durumu

Dünya geneli

Alan Rickman

Met Gala

Met Gala 2023

Jock Zonfrillo

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

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Piyango Sonuçları 2 Mayıs 2023

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