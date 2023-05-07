Dünyanın en büyük arama motoru Google; uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye ve dünya genelinde en çok aratılanları paylaşıyor. Bizler de bu sayede milyonlarca insanın gündeminde ne olduğu hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Peki 29 Nisan ile 6 Nisan tarihleri aralığında Google’da en çok arananlar neler?
Google’da en çok aranan konu: “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni”
Google tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de internette en çok “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” aratıldı. Bu, 1990 yılında vizyona giren bir filmin adı. Sanıldığı gibi bir aşk filminin yönetmeni aranmıyor.
En çok aranan ikinci konu ise Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçen futbol maçı oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçeklene bu maç, Beşiktaş’ın 3-1 yenmesiyle sonuçlandı. Görünen o ki Türkiye, futbol maçlarını yakından takip ediyor.
Google, Türkiye’nin yanı sıra global verileri de paylaştı. Buna göre dünya genelinde internette en çok İngiliz sahne aktörü Alan Rickman aratıldı. Bununla beraber her yıl düzenlenen yardım galası Met Gala da Google’da çok arananlar arasında.
Türkiye
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
GS BJK maçı
BJK GS
Galatasaray Beşiktaş maçı
Galatasaray Beşiktaş
Besiktas Galatasaray
1 Mayıs İşçi Bayramı
1 Mayıs
BJK
Besiktas
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Beşiktaş
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