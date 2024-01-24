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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin Ankara adaylarının açıklandığı toplantıda emekli maaşlarına değindi.

Erdoğan, bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan 'şartları zorlama pahasına' beklentileri karşılayacak politikaları da hayata geçirdiklerini kaydetti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılan ek artışa ilişkin konuşan Erdoğan, ''Ocak 2024 itibariyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız'' dedi.



EMEKLİLERE EK ZAM

Bir yandan seçime hazırlanırken, diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına, milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus 5’er bin liralık ödeme yaptık.

Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda, bakanlarımızı talimatlandırmıştım. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız.

Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve Bağkur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

MERKEZ BANKASI İDDİALARI

Takoz olmayı misyon edinenler yine ortalığa döküldü. Biz tüm bu adımları atarken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu eminim sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanacak işler yapsa bunlar hemen rahatsız oluyor.

Gezi Olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı bunlar hemen harekete geçiyor. Merkez Bankası rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar. Akla ziyan dedikodularla ekonomide temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar.