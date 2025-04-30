Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizi depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bu amaçla TOKİ vasıtası ile 1 milyon 547 bin konut ürettik. 1 milyona yakın konutun dönüşümü hala devam ediyor. Ulaşım altyapımızı her sene daha da güçlendirdik.

Dar gelirli kardeşlerimizi bir yuvaya kavuşturacak projeye ağırlık verdik. İstanbul'da 50 bin konutun inşası için çalışmalar sürüyor. TOKİ geçen sene ihaleleri tamamladı. 28 bin 100 konutun inşasını başlattık. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. Kalan 24 bin 100 konutun inşası hızla devam ediyor.

Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz. iş yerleri için hibe desteğini 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı da 125 bin liraya çıkıyor. İstanbul'un yarınları için hayırlı uğurlu olsun"

İŞTE YENİ DESTEK TUTARLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'un dönüşümü için başlattığı Yarısı Bizden kampanyası kapsamında daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL’ye çıkarıldı. Taşınma desteği ise 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi. Böylece İstanbul’daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL olarak güncellendi. İş yeri dönüşüm desteği de 1 milyon TL’ye yükseltildi.