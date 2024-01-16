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3917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’na Kayseri Dağ Kurtları Dağcılık Kulübü öncülüğünde tırmanış yapan dağcılar, Van Gölü’ne dikkat çekmek için pankart açtılar. Zirvede ‘Van Gölü kirlenmesi, mavi kalsın’ pankartı açan dağcılar, herhangi bir aksaklık olmadan inişi tamamladılar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dağcı Murat Akşit, “Misafirimiz 11 sporcu ile kampa girdik. Daha sonra Tekir Yaylası’ndan hareket ederek 1 saat 15 dakikalık yürüyüşle dağ evine ulaştık. Burada hazırlıklarımızı tamamlayarak tüm katılımcılarla zirveye doğru yürüyüşe geçtik.

Yer yer derin batak karda ilerleyerek Şeytan rotasından termometrelerin eksi 30 dereceyi bulduğu soğukta zirveye ulaşıp şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettik. Fotoğraf çekimi ve ‘Van Gölü kirlenmesi, mavi kalsın’ pankartını açtıktan sonra inişe geçtik” dedi.