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Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtildi.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği aktarılırken, 820 kişi ise hayatını kaybetti.

Yaşanan deprem felaktinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem felaketinden etkilen Fas halkı için, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçmiş olsun mesajını sosyal medya üzerinden yayınladı.

Başkan Erbaş, paylaşımında, “Fas’ta meydana gelen depremde çok sayıda can kaybı ile yaralanmanın olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Dost ve Kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar

İHA