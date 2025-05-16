Yozgat'ta askeri üniforma giyen engelliler, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu ve ant içti.

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Türkiye'nin sarsılmaz gücü olan şanlı Türk ordusuna ve onun kahraman neferlerine geçmişten bugüne hizmet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gençlerimizin ettiği bu kutsal yeminin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıdığını söyledi.

Engelliler adına konuşan Hasan Hüseyin Orhan ise "Arkadaşlarımızı askere hep buruk bir sevinçle uğurladık, onların sevinçlerini buruk bir şekilde izledik. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek istedik. Bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Dua edilmesi ve 24 engelliye terhis belgelerinin verildiği program, tören geçidiyle devam etti.

Jandarma bünyesindeki köpeklerin gösteri sunduğu törene, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, protokol üyeleri ve engellilerin aileleri katıldı.

Niğde

Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende ise 32 engelli, askerlik sevinci yaşadı.

Askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, "Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gururunu yaşatıyor, sizleri şanlı jandarmamızın şerefli neferleri arasında görmekten büyük onur duyuyoruz. Ettiğiniz yemin, vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün ve inancın ifadesidir." dedi.

Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Engelli bireylere terhis belgelerinin verildiği törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar da gösteri yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve aileler katıldı.

Sivas

Sivas'ta 9 zihinsel ve bedensel engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına gelen engelliler, mihmandarlar eşliğinde kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutuldu.

Komandolarla birlikte törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Temsili askerlik yapan engellilere terhis belgeleri, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın ve Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu tarafından verildi.

Engellilerden Tarık Aziz Karadağ'ın babası Emin Karadağ, kendilerine bu imkanı sağlayan ve çocuklarının mutlu bir gün geçirmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Aydın

Aydın'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 29 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki programda, engelli bireyler kamuflajlarını giyip tören alanına geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelliler yemin etti. Bu esnada selam veremeyen bazı engellilerin yerine yanlarındaki askerler, onların keplerine ellerini götürüp selam verdi.

Törenin ardından engelliler adına Mevlüt Uyanık, "Vurulmuş göğsünden bizim yiğitler", Üsteğmen Hakan Yılmaz ise "Biz varız" adlı şiiri okudu.

Burada konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Türk milletinde kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gurur ve onurunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olduğunu söyledi.

Aldemir, "Sevgili Mehmetçikler, bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz. Bu kutsal ocağın faaliyetlerine katılıp, havasını teneffüs ettiniz. Kısa bir süre de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve bulunduğu coğrafi bölgenin en güçlü, en deneyimli ordusunun birer ferdi olmanın gururunu yaşadınız." dedi.

Konuşmanın ardından askerler ve aileleri bir araya geldi.

Törene, Aydın Jandarma Filo Komutanı Albay Koray Ergin, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da katıldı.

Trabzon

Trabzon'da 17. Komando Tugay Komutanlığı Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Kışlası'nda düzenlenen törende, 22 engelli bir günlük askerlik yaptı.

Vali Aziz Yıldırım, törende, Türk milletinin tarihin her döneminde ordusuyla var olduğunu söyledi.

Askerliğin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Askerlik bu topraklarda sadece bir görev değil, onurdur. Bugün bu onuru taşıyan evlatlarımızla ne kadar gurur duysak azdır." dedi.

Yıldırım, özel gereksinimli bireylerin üniformayı büyük bir heyecan ve gururla taşıdığını belirterek, "Asker olmanın ne demek olduğunu yüreklerinde hissettiler. Ailelerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sevgisi, sabrı ve emeği sayesinde bu güzel tabloyu görebiliyoruz. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar artık sadece sizin değil, bu milletin, bu ordunun da birer evladıdır." diye konuştu.

Tören, engellilere terhis belgelerinin verilmesinin ardından tamamlandı.

Bayburt

Bayburt'taki tören ise Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım Kışlası'nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'in de katıldığı törende, 44 engelli birey kamuflaj giyip yemin etti.

Terhis belgesini alan engelliler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Antalya

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, komutanlıkta gerçekleştirilen törende, 52 özel birey bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirerek silah ve bayrak üzerine yemin etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, yaş kütüğüne plaket çakıldı ve "Bayrak" adlı şiir okundu.

Yemin töreninin ardından özel bireyler coşku ve gururla askerlik görevlerini tamamladı.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Şahin, törenin ardından temsili askerlik görevini tamamlayan özel bireylere terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Program, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz'ın konuşması ve tören geçişiyle sona erdi.

Karaman

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, askeri üniforma giyen gençler askerlik yemini etti.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli törende yaptığı konuşmada, Türklerin asker millet olduğunu belirterek, "Bugün burada çok sembolik ama çok anlamlı bir törene şahitlik ettik. Evlatlarımız engellerinden dolayı askerlik görevlerini yapamadılar ama bugün burada sembolik de olsa bunu gerçekleştirdiler. Bu organizasyon dolayısıyla bütün jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum. Engelli evlatlarımızı ve ailelerini de tebrik ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı da engelli bireyleri aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Özel gereksinimli vatandaşlarımız heyecan ve coşkuyla askeri elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla durmaktadır. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizlere kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmak, şanlı Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu

Yemin sonrası engelli bireylere Vali Çiçekli ve protokol üyelerince temsili terhis belgesi verildi, engelli bireyler tören geçişi yaptı.

Konya

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Kaymakam Şenol Öztürk’ün makamında gerçekleştirilen etkinlikte, engelli Mustafa Şamil Acar askeri kıyafet giydi.

Öztürk, Acar'ın askerlik isteğinin gerçekleştirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, onun yüzündeki tebessüm ve gururun çok değerli olduğunu söyledi.

Acar'ın babası Kasım Mehmet Acar ve anne Ünzile Acar da gösterilen ilgi ve duyarlılık için Öztürk’e ve İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Diyarbakır

Diyarbakır'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 30 engelli öğrenci üniforma giyip yemin etti.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan yapılan açıklamaya göre, okulda eğitim gören engelli öğrenciler, aile ve öğretmenleriyle Orgeneral Fazıl Bilge Kışlası'na konuk oldu.

Burada kamuflajlarını ve botlarını giyerek kısa eğitime tabi tutulan engelliler, komandolarla törene katıldı, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili Mehmet Zuhat Ay, bu etkinlik ile öğrencilerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi ve onlara farklı deneyimler yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Ay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin bu özel günü yaşamalarına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değerdi. Bu tür etkinliklerimizle öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini artırmayı ve topluma daha sıkı bağlarla bağlanmalarını hedefliyoruz."

Muğla

Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törene aileleriyle gelen 12'si kadın 64 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

Törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, bayrak geçişiyle de protokolü selamladı.

Ailelerin gözyaşlarını tutamadığı törende, engelli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türk milletinin asker bir millet olduğunu, bu nedenle sırtının yere gelmeyeceğini belirterek, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün mazlum milletlerin umudu olduğunu söyledi.

Muğla Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, engellilere bir gün de olsa temsili askerlik yaptırdıklarını kaydetti.

Temsili askerlik uygulamasının Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyada ilk ve tek uygulama olması nedeniyle büyük önem kazandığını belirten Büyük, "Bugün peygamber ocağında bu duygu selini bizlere yaşatan 64 kınalı kuzumuzun 12’sinin kız evladımız olması ayrıca çok değerli. Her Türk asker doğar sözünün ispatı olarak görüyoruz.” dedi.

Büyük, temsili askerlik yapan bireylerin kıyafetlerinin onlarda hatıra olarak kalacağını dile getirdi.

Törende, İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu'nun, arama kurtarma, narkotik ve asayiş köpekleri ile motosiklet timlerinin gösterileri beğeni topladı.

Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 1. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, kurum müdürleri ile engelli aileleri ve askeri erkan katıldı