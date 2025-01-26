Emniyet Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca 36 (otuzaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır."

EMNİYET 36 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında istihdam etmek üzere 36 tane sözleşmeli bilişim personeli alacak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Adaylar başvurularını;

1. e-Devlet üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve

2. Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden yapacaktır.

Müracaatlar elektronik ortamda alınacaktır. Posta yoluyla veya bizzat başvuru kabul edilmeyecektir.

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Başvurular 27 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Şubat 2025 tarihinde sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının (2) katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapmak üzere; (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı (2) katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLARI

1. BÜYÜK VERİ UZMANI KATEGORİ B (1 KİŞİ)

2. GÜVENLİK UZMANI KATEGORİ A-1 (2 KİŞİ)

3. GÜVENLİK UZMANI KATEGORİ B-1 (2 KİŞİ)

4. NETWORK UZMANI KATEGORİ A (2 KİŞİ)

5. SİSTEM UZMANI KATEGORİ A-1 (3 KİŞİ)

6. SİSTEM UZMANI (WINDOWS) KATEGORİ A-2 (1 KİŞİ)

7. SİSTEM UZMANI KATEGORİ B-1 (1 KİŞİ)

8. SİSTEM UZMANI KATEGORİ B-2 (1 KİŞİ)

9. SİSTEM UZMANI KATEGORİ C (1 KİŞİ)

10. VERİ TABANI UZMANI KATEGORİ A-1 (1 KİŞİ)

11. VERİ TABANI UZMANI KATEGORİ A-2 (1 KİŞİ)

12. VERİ TABANI UZMANI KATEGORİ A-3 (1 KİŞİ)

13. VERİ TABANI UZMANI KATEGORİ B (2 KİŞİ)

14. VERİ TABANI UZMANI KATEGORİ C (2 KİŞİ)

15. YAPAY ZEKA GELİŞTİRME UZMANI A (1 KİŞİ)

16. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI KATEGORİ A-1 (3 KİŞİ)

17. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI KATEGORİ A-2 (1 KİŞİ)

18. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI KATEGORİ A-3 (1 KİŞİ)

19. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI KATEGORİ A-4 (5 KİŞİ)

20. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI KATEGORİ B-1 (1 KİŞİ)

21. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI KATEGORİ B-2 (1 KİŞİ)

22. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI KATEGORİ B-3 (1 KİŞİ)

23. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI KATEGORİ C (1 KİŞİ)

ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Adaylara yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacaktır. Sınav soruları adayın başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen konuları kapsayacaktır.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ: 15/03/2025 Cumartesi günü saat 10.00’da Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve

Haberleşme Daire Başkanlığı Ayrancı Mahallesi Selimiye Caddesi No: 17 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihleri ve yeri, yazılı sınavda başarılı olan adaylara ayrıca bildirilecektir.

Yazılı sınavda 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.