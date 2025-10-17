Türkiye'de emeklilik için yaş, sigorta süresi ve prim gün sayısı şartlarını tamamlayamayanlar için isteğe bağlı sigorta sistemi önemli bir fırsat sunuyor. Çalışmadan da prim ödeyerek emekli olma imkânı sağlayan sistemin 2025 yılına ait prim ve yaş koşulları belli oldu.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen uygulamadan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye'de ikamet etmek,

Zorunlu sigortalı bir işte çalışmamak,

Ay içinde 30 günden az çalışanlar için prim tamamlama hakkı bulunmak,

Malullük veya yaşlılık aylığı almamak,

18 yaşını doldurmuş olmak.

Bu koşulları karşılayan kişiler, "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile SGK il müdürlüklerine veya e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Daha önce isteğe bağlı sigortalı olup ara verenler ise yeniden başlamak için dilekçe vermek zorunda.

2025 PRİM DETAYLARI: EN DÜŞÜK 8.321 TL

İsteğe bağlı sigorta primleri, belirlenen kazancın %32'si üzerinden hesaplanıyor. 2025 itibarıyla asgari ücret baz alındığında en düşük prim 8.321 TL oldu. Sigortalılar isterlerse bu tutarın 7,5 katına kadar daha yüksek prim ödeyebiliyor.

Prim ödemeleri Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor.

Tam emeklilik için: 9.000 prim günü,

Kısmi emeklilik için: 5.400 prim günü gerekiyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlarda bu süre 7.200 gün, erkeklerde ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Kadınlar prim gününü 2035'e kadar 9.000 güne tamamladıklarında 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Kısmi emeklilikte ise kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

SSK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK ŞANSI

1 Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi bulunanlar, son 7 yıldaki 2.520 prim günü dikkate alınarak SSK veya Bağ-Kur statüsünden emekli ediliyor. Eksik primi olanlar, 1.260 günden az isteğe bağlı prim ödeyerek SSK üzerinden de emekli olabiliyor. 2008 sonrası sigortalı olanlarda ise emeklilik, en çok primin yatırıldığı kuruma göre belirleniyor.

EV KADINLARINA VE ESNAFA YENİ DESTEK

Hükûmetin gündeminde, özellikle ev kadınlarına prim desteği sağlayacak yeni bir düzenleme var. Planlanan değişikliğe göre, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Ayrıca, esnaflar için prim gün şartının 9.000 günden 7.200 güne düşürülmesi üzerinde çalışılıyor. Bu adım, isteğe bağlı sigortalılara da 1.800 günlük avantaj sağlayabilecek.

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN DE FAYDALANIYORLAR

İsteğe bağlı sigortalılar aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına dâhil ediliyor. Böylece sadece sigortalılar değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklar da sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Uzmanlar, isteğe bağlı sigorta sisteminin özellikle ev kadınları, serbest çalışanlar ve prim eksiği bulunan vatandaşlar için emekliliğe giden önemli bir alternatif olduğunu vurguluyor.