Birçok memur kamuda çalışmadan önce özel sektörde çalışıyor ya da kendi işini yapıyor. burada yapılan sigorta ve ödenen primler kamudaki hizmetlerle birleştiriliyor. Bu birleştirilen primler hem emekli maaşına hem de ikramiyesine olumlu katkı yapıyor. Ancak emeklilik hesabında işe giriş başlangıç olarak kullanılamıyor.

MAYIS 2022 TARİHİ ÖNEMLİ

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberinde, memurlar için emeklilik hesabı yapılırken 23.05.2002 tarihindeki toplam hizmet süresi dikkate alınıyor. Sigortalı işe giriş tarihi ya da Bağ-Kur girişi emeklilik için ilk sigorta tarihi olarak alınmıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir çalışması olmayan ve bu tarihten sonra memur olanlarda kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. Burada kadınların 20 erkeklerin ise 25 yıllık hizmet süresini de tamamlaması gerekiyor.

HİZMET SÜRESİ DETAYI

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yani EYT kapsamına girmiş olanların 23.05.2002'ye kadar en az 3 yıllık ödenmiş primleri bulunuyorsa yaş şartları kademeli olarak düşüyor. Ancak yine de kadınların 20 yıl erkeklerin de 25 yıl hizmet süresini tamamlamaları gerekiyor.

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