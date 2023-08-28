Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlk torba yasa ile Temmuz 2023 dönemi için memur maaşlarına 8077 liralık seyyanen zam yapılmıştı. Şimdi ise gözler daha geniş kapsamlı olacak ikinci torba yasa için Ekim ayında çalışmalarına başlayacak Meclis’e çevrildi. Meclis, çözüm bekleyen bir çok konuyu açıklığa kavuşturacak. Ancak içlerinden en önemlisi ise milyonların beklediği SGK Bağ-Kur prim eşitlemesi. Bu kapsamda emeklilik için aranan prim şartı Bağ-Kur'da 9000 günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kur’luları kapsaması da gündemde bulunuyor.

BAĞ-KUR’LUYA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

8 Eylül 1999 - 30.04.2008 arası sigortalı olan Bağ- Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek.

9000 PRİM GÜNÜNÜ DOLDURMAMIŞ EYT’LİLER DE YARARLANABİLECEK

01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor. Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kur’lular da 7200 gün ile emekli olabilecek.

Tabii yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ-Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler. Bu yüzden yasanın kapsamı burada önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur'lular için geçerli olması gerekiyor.

FAZLA PRİM ÖDENEN KURUMDAN EMEKLİLİK ŞARTI KALKACAK

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumdan 3.5 yıl ve fazlası çalışma varsa o kurum seçiliyor.

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödemişse o kurumdan emekli olabiliyor. Bu sigortalılar için 3.5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağ-Kur ile SgK primlerinin eşitlenmesi söz konusu olduğunda farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması da gerekmeyebilecek.

MYNET