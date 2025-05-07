Buna göre; ocakta yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46 olan aylık enflasyon nisanda beklentilere paralel yüzde 3 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 13.36 oldu. Emeklilerin zam hesabı tabi oldukları sigorta koluna göre değişiyor.

İLK 6 AYDA YÜZDE 18’E ULAŞABİLİR

SSK ve Bağkur emeklileri ocak ve temmuzda açıklanan son 6 aylık enflasyon neyse o oranda zam alıyor. SSK ve Bağkur emeklileri dün itibarıyla açıklanan nisan enflasyonu ile şimdiden yüzde 13.36 zammı garantiledi.

Mayıs ve haziran enflasyonu da belli olduktan sonra temmuz enflasyonu netleşmiş olacak. Geri kalan bu aylarda enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon yani zam oranı yüzde 17.94 olacak.

EN DÜŞÜĞÜ 17 BİN LİRAYI AŞACAK

SSK ve Bağkur emeklileri ocakta yüzde 15.75 zam almıştı. En düşük emekli maaşı da 12 bin 500 liradan yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 liraya yükselmişti. Şu anda oluşan enflasyona göre taban emekli maaşı 16 bin 402 lirayı buldu.

Eğer son 2 aylık enflasyon beklentilere paralel gelir ve yüzde 2 olursa bu durumda ilk 6 aylık enflasyona göre taban maaşın 17 bin liranın üzerine çıktığını görebiliriz. Hükümet seyyanen zammı gündemine alırsa bu rakam daha da artacaktır.

MEMUR EMEKLİSİNİN OLASI MAAŞLARI TEK TEK HESAPLANDI!

Memur ve memur emeklisinin alacağı zamda toplu sözleşme hükümleri uygulanıyor. İki yılda bir yenilenen toplu sözleşmenin sonuncusu Ağustos 2023’te yapılmıştı. Buna göre; memur ve memur emeklisine 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verilmişti. Memur kesimine zam farkının oluşması için enflasyonun 2025’in ilk yarısında (ocak-temmuz) yüzde 6’lık barajı aşması gerekiyor. Aşan oranda fark Temmuz 2025’te geçerli olacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına eklenecek.

SON 2 AY BELİRLEYİCİ OLACAK

Dün açıklanan enflasyon kaynaklı yüzde 6.94 fark oluştu. Böylece mayıs ve haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 12.29 oranında artış olacak. Eğer son 2 ayda enflasyon yüzde 2 artarsa bu durumda zam oranı yüzde 16.94 civarında gerçekleşmiş olacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı 19 bin 616 liradan, 22 bin 27 liraya yükselmiş olacak.

Yüzde 12.29 oranındaki zamma göre polis 66 bin 151 lira, öğretmen 59 bin 409 lira, uzman doktor 122 bin 537 lira, hemşire 60 bin 5 lira maaş alacak. Maaşlar memurların derecesine, öğrenim durumuna, çalıştıkları bölgeye, çocuk sayısına göre değişiyor.

NEDEN ENFLASYONUN ALTINDA KALIYOR?

Geçen yıl ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 24.73 olurken, memurların maaş zammı yüzde 19.31’de kaldı. Memur maaş zammı enflasyondan 5.4 puan daha düşük oldu. Yine geçen yıl temmuz aralık döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 15.75 olurken memur maaş zammı da yüzde 11.54 olarak hesaplanmıştı. Bu oran da enflasyonun 4.2 puan altındaydı. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında da memurların maaş zammı enflasyonun 1 puan altında kalacak. Bu farkın oluşmasında toplu sözleşmede belirlenen zam oranı etkili.

Ocak ayında brüt asgari ücret 26 bin 5 lira, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası’nın tahmini ise yüzde 21-29 aralığında bulunuyor. Emekli ve çalışan zamlarında hedeflenen enflasyon gözetilmişti.

Eğer hedeflerde bir değişiklik olursa asgari ücrette de bir revizyon gündeme gelebilir. Ancak şu aşamada bu yönde bir açıklama gelmiş değil.