Emekli maaş zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca SSK ve Bağkur'lu 3 Ocak'ta açıklanacak emekli zam oranındaki son durumu merak ediyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Ocak emekli zammı hesaplama ekranı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Emekli aylıklarıyla ilgili bir soru geldi kıymetli basın mensuplarımızdan. Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir.

En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim.

EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI TAHMİNİ

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,57 oldu. Emeklilerin 5 aylık kesinleşen enflasyon oranına göre şu an için hak ettikleri zam oranı 14,57 oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon verisi 3 Ocak saat 10:00'da açıklanacak. Aralık ayı enflasyon verisinin netleşmesi ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı ortaya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, emekli maaş zammı ile ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendirdi. Bayram, şu ifadeleri kullandı; “Ocakta SSK ve Bağkur emeklilerine altı aylık enflasyon farkı olan %16 ila %17’lik maaş zammı yapılmasını bekliyoruz. Ekonomik şartların iyileşmeye başladığı bir döneme girmemiz ve emekliler yılı ilanı kapsamında emeklerimize sunulan avantajlarla birlikte söz konusu oranlara ilave bir refah payı beklentim bulunmamaktadır.

‘DEVLET 12.500 TL’YE TAMAMLIYOR’

Bilindiği üzere devletimiz kısa dönem ve daha az sigorta primi yatırarak emeklilik aylığı almaya hak kazanan kişilere sosyal devlet ilkesi gereği daha fazla maaş vermekte. Yani kişilerin asıl maaşları 12.500 TL olan şu andaki en düşük emekli maaşın altında olsa bile devletimiz bunu tamamlıyor.

Maaş zamları ise kök maaş üzerinden yapılıyor. Yani bir kişinin kök maaşı 10.000 TL ise %16,5’lik bir maaş artışı olursa 11.650 TL’ye geliyor. Devletimiz yeni belirlemiş olduğu en düşük emekli maaş seviyesine bu tutarı yukarı doğru çıkartıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zaten devletimiz en düşük emekli maaşlarına en az enflasyon oranında artış yapıyor. Bu dönemde taban aylıklara %20 oranında artış olabilir.

En düşük emekli maaşı için Sayın Bakan Vedat Işıkhan enflasyon verilerinin çıkması üzerine bir çalışma yapılacağını söyledi. Bu tutarda %20’lik artış bekliyorum. Benim beklentim en az %20’lik bir artışla 15.000 TL, en yüksek de %40’lık bir artışla 17.500 TL’ye en düşük emekli maaşının artırılması yönünde.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI GELİR Mİ?

SSK ve Bağkur emeklilerine herhangi bir refah payı olacağını düşünmüyorum. Ancak memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı olarak Temmuzda %10 olan farkın %6’ya inmesinden kaynaklı %12 ila %13 lük bir maaş artışı alacak. Önceki dönemlerde SSK ve Bağkur emeklileri aleyhine gelişen bu durum şu anda memur emeklileri aleyhine gelişti. Önceki dönemlerde yapıldığı gibi memur emeklilerin maaş artışının SSK ve Bağkur emekleri düzeyine eşitlenmesini bekliyorum.”