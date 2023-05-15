Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş oylama sürerken açıklama yapıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Az önce de ifade ettiğim gibi sizin sisteminize güvenmiyoruz. Kendi verilerimize güveniyoruz. Zaten bizi yanıltmadı o da Anadolu Ajansı. 50.0'de neredeyse yarım saat tuttu. Devletin kurumu ama ne yazık ki bertaraf ettiğiniz Anadolu Ajansı'nı ne yazık ki bitkisel hayata soktunuz. Ama çıkaracağız. Bu sistemin hepimizi çok sıkıntıya soktuğunu biz biliyoruz. Bu ülkenin her yerinde makam araçlarıyla siyaset yaptılar. Milletimizin sıkıntısı zaten sistemle.

Baştan beri yaptığımız açıklamalarda yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkıyor. Yüzde 60'larda başlayan manipülasyon yüzde 45'lere indi. Şu an sisteme girilmeyen 7.5 oy var.

Aynı taktiklerle milletimizi ekranlara mahkum edecekler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Sizlere açıklama yapmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz biz inanıyoruz ki istatistik bildiğimiz sonuçlara yönelik süreç Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde görecektir. Islak imzaların yüzde 70'lere ulaştığını biliyoruz. Bazı verilere hiç ulaşılmadı. İlginç bir kurgu var orada bunu anlamaya çalışıyoruz. Hassasiyetle çalışıyoruz. Sandık görevlisi arkadaşlarımız bu süreçlere alışkınlar. Milletimizin namusu oylarımızı sonuna kadar koruyacaklar. Hassasiyet istirhamımız var.

Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

Anadolu Ajansı verileriyle ilgili söylenenleri eleştiriyorlar ama haksızlar. Ben 2014 seçimlerinde de yaşadım saatlerce veri akışı gelmedi. Biz daha tedbirliyiz ıslak imzalar üzerinde konuşuyoruz.Ankara'da 11 defa sayılan bölgeler var. Ankara'da 4 bin tane , Antalya'da bin tane ıslak imzalı veri gelmedi.

Sayın Soylu jandarma ve polis marifetiyle sonuçları sürekli olarak bildirmek istedi.

Islak imzalı yüzde 67,7'dir. 19 milyon 86 bindir. Oransal olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu 47,7, Sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45,8dir. İstanbul seçimlerinde her tarafı bilboardla donalttılar bu milli irade olmuyor. Sonuçları bekleyeceğiz. Bir oyun bile hakkını aramak sonuna kadar bizim görevimizdir. Islak imzalı verileri elde edemememizin nedeni de oyumuzun yüksek çıktığı yerlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önde bitirecek, ikinci tura kalma ihtimali yüksek. Onu da söyleyeyim.

süperhaber