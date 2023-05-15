WanHaber - ÖZEL

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre; 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yapılan oylamada vekil sayıları netleşiyor. Toplamda 707 bin 861 seçmenin bulunduğu Van'da 2 bin 301 sandıkta oy kullanıldı.

Van'da şu ana kadar 2 bin 66 sandık(%90) açıldı. Açılan sandıklardan çıkan oylara göre, Van'da Yeşil Sol Parti yüzde 53,65 oy oranı ile 6, AK Parti yüzde 25,68 ile 2 milletvekili çıkartıyor.

Son günlerde iyi bir hava yakalayan ve Van'da rekor bir mitinge imza atan CHP ise yüzde 8.38'de kalarak 39.450 oy aldı. CHP'nin aldığı oylara rağmen Van'dan milletvekili çıkartamıyor.

BU DURUMA GÖRE PARTİLERDEN VEKİLLİK KAZANAN İSİMLER:

YEŞİL SOL PARTİ

1- PERVİN BULDAN

2- ZÜLKÜF UÇAR

3- GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

4- SİNAN ÇİFTYÜREK

5- GÜLDEREN VARLI

6- MAHMUT DİNDAR

AK PARTİ

1- BURHAN KAYATÜRK

2- KAYHAN TÜRKMENOĞLU