Trabzon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Akçaabat'ta 11, Arsin'de 1, Çarşıbaşı'nda 7 ve Yomra'da 4 okulda eğitime bugün ara verildiği, aynı ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, merkez ilçeye bağlı belde ve köy okullarında da eğitime bugün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.

Tokat

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi, özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Çorum

İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından hıfzıssıhha kurullarınca bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Ortaköy Kaymakamlığı da ulaşımda aksama yaşanan ilçede okulların 19 Şubat'ta 1 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitim veren okullarla köy okullarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

Kastamonu

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede taşımalı, bir ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.

Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.

Tunceli

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Yollarda oluşabilecek riskler ve tehlikelere karşı tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "19 Şubat Çarşamba 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kırklareli

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Kofçaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

Vize ilçesinde Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verilmişti.

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