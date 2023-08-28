Milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 16 Haziran'da yaz tatiline girdi...
3 aylık tatili değerlendiren öğrenci ve velileri şimdilerde yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı sardı.
Okulların açılmasına ise sayılı günler kaldı.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda veliler kırtasiyelerin yolunu tuttu.
Alışveriş telaşının başlamasıyla ihtiyaç listesi de merak edilen konular arasında yer aldı.
Yüzde 100 zamlandı
Kısa bir süre kala alışverişini tamamlamak isteyen veliler ile öğrenciler, telaşla en ucuz ürünlerin olduğu kırtasiyecileri geziyor.
Kırtasiye malzemeleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’e varan oranlarla zamlandı.
Bir öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, sırt çantasıyla beraber ortalama bin 500 liraya ulaşıyor.
Eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı! Velileri okul alışverişi telaşı sardıOkul kırtasiye alışverişi
Okul ihtiyaç listesi
Okul kırtasiye alışverişi için aşağıdaki listeyi baz alabilir, ihtiyaca göre ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz.
Kareli, çizgili ve düz defterler
Okul çantası
Üniforma
Resim ve müzik defteri
Yumuşak uçlu kurşun kalem
Kırmızı uçlu yumuşak kurşun kalem
Abaküs
Hesap makinesi
Silgi
Dosya kağıdı
Yapıştırıcı
Kalem kutusu
Defter etiketi
Kuru boya seti
12-24'lü pastel boya
Sulu boya
Beslenme çantası
Fasulye ve sayma çubukları
Telli dosya
Kalem traş
Beslenme çantası için beslenme kabı ve örtüsü
Makas
Cetvel seti
Pergel
Defter ataçı
Flüt - Melodika
Türkçe ve İngilizce sözlük
Deyimler ve atasözleri sözlüğü
Coğrafi atlas
Resim çantası
Suluk
El işi kağıdı
ensonhaber