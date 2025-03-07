Van’ın Edremit Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünleri ile sağlıksız koşullarda saklanan ürünleri toplayarak imha etti. Ayrıca söz konusu ürünleri satan işletmelere de cezai işlem uygulandı.

Tutanaklar dahilinde el konulan 25 kalemdeki çok sayıda ürün, belediye ekipleri tarafından imha edildi. İmha edilen ürünler arasında süt, meyve suyu, salça, bisküvi gibi sıklıkla kullanılan gıda ürünleri yer aldı.