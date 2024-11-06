Ecem Sultan Çamlı'nın Trajik Kazası ve Hayatı

28 yaşındaki Çamlı, sabah evinden elektrikli scooter’ı ile yola çıkarken, korkunç bir kaza sonucu tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza Anı ve Sonrası

Ecem Sultan Çamlı, sabah saat 08.45 sıralarında elektrikli scooter'ı ile seyahat ederken, Hasan Furkan Çolak'ın kullandığı tırın arkasında kalmış ve tır sürücüsü tarafından fark edilmeden, yaklaşık 150 metre boyunca sürüklenmiştir. Bu korkunç kaza sonucunda ağır yaralanan Çamlı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Tır şoförü, bu trajik olayın ardından 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Ecem Çamlı'nın Başarıları ve Mirası

Ecem Sultan Çamlı, sadece bir mühendis değil, aynı zamanda havacılık ve savunma sanayi alanında projeler üreten bir aktivistti. Kendi kurduğu Ebabil Bilim ve Teknoloji Derneği'nin başkanlığını yürüten Çamlı, bu platformda genç mühendislerle birlikte çeşitli projelere imza atıyordu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, gelecekte kendi şirketini kurma hayalini ortaya koymuştu. Geçtiğimiz hafta SAHA EXPO Fuarı'nda DASAL Havacılık firmasıyla yer alarak, Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki yeniliklerini tanıtmaktan gurur duymuştu. Ayrıca, 2010 yılında Uluslararası Bilişim Olimpiyatı'nda animasyon dalında dünya ikinciliği elde ederek erken yaşta büyük bir başarıya imza atmıştı.