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03 – 04 Ocak 2024 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda (DAKAF’24) yerli firmalar dikkat çekti.

DAKAF’24 kapsamında başta ev sahibi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) olmak üzere bölge üniversite öğrencilerine kariyer tanıtımı yapıldı.

DAKAF’24 kapsamında yerli firmalar öne çıkarken, altyapı boru yapımı alanında tanıtım yapan Çom Yapı, belli teknikle dünyada boru üretimi yapan üçüncü fabrikanın Van’da kurulacağını açıklandı.

2 bin kişinin istihdam edileceğini aktaran Çom Yapı Firma yetkilisi Mimar Beyza Çom, “Firmanın hem ortağı hem de inşaat yapımını üstlendik. Kapalı alanda toplamda 45 bin metre kareye yakın bir alana fabrika kuracağız. Bu fabrikada yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Altyapı boru malzemesi üretiyoruz, bu boruların farklılığı; içinin betondan, dışının çelikten olması” diye konuştu.

“3.’SÜ VAN OLACAK”

Dünyada bu alanda üçüncü üretim fabrikasının Van’da kurulacağını aktaran Çom, “Bu boru türü dünyada üçüncü oluyor, yani içi beton dışı çelik kaplama olan üçüncü boru firması Van’da olacak. Üretim için alanında uzman bir ekip oluşturarak bu işe giriştik. Çelik eritilerek yapılıyor bu işlemler, döküm şeklinde olacak. En kısa sürede fabrikamız ve gerekli altyapı düzenlenerek açılışını gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer vererek fabrikanın en kısa sürede kurulacağını aktardı.