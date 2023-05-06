Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatına alınacak 908 sürekli işçi, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisinin de aralarında olduğu pozisyonlarda işçi alımı yapacağını duyurmuş ve herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurası yapılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda DSİ 17. Bölge Van'da 46 olmak üzere Muş, Bitlis ve Hakkari için ise 20 personel için kura çekimlerini noter huzurunda 3 Mayıs Çarşamba günü yapacağını duyurmuştu. DSİ Van, Muş, Bitlis ve Hakkari işçi alımı kura sonucu isim listesi belli oldu.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU İSİM LİSTESİ

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, kura çekimini Facebook sayfasından canlı olarak yayınladı. Sonuç listeleri ise 05.05.2023 Cuma günü DSİ'nin resmi internet sitesinde yer aldı.

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