14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili seçimleri için geri sayım devam ederken taraflardan da vaatler geldi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde ye alan Aile Koruma Kalkanı paketi, içeriği ile dikkat çekti. Söz konusu paket sayesinde ev kadınlarının da emeklilik hakkına sahip olacakları belirtirken detaylar ortaya çıkmaya başladı.

AK Parti’nin seçim beyannamesinin en dikkat çeken uygulamalarından olan Aile Koruma Kalkanı paketi, özellikle ev kadınlarını yakından ilgilendiren birçok madde içeriyor. Ev kadınlarını ve anneleri sosyal güvence sahibi yapmak ve yanı sıra erken emekli etmek için harekete geçen yetkililer, sistemin 4 ayağının olacağına işaret etti.

PAKETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI!

AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketi 4 ayaktan oluşacak. Paketin ilk ayağında daha önce hiç sigortası olmayan ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı sağlanacak. İkinci ayakta annelere çocuk sayılarına göre erken emeklilik fırsatı sunulacak. Yeni Asrı Gazetesi’nden Faruk Erdem’in haberine göre üçüncü ayakta çalışan anneler yıpranma payı uygulamasına dahil edilecek ve son olarak dördüncü ayakta da doğum borçlanması ele alınacak.

4 BİN 500 GÜN DETAYI!

Devlet destekli erken emeklik sistemi için harekete geçildi! Kadınlarda 4500 prim günü detayı dikkat çekti!

Açıklanan paketin hayat geçirilmesi durumunda ev kadınlarının sigorta primlerinin 3’te 1’i devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle kadınlara verilen destek senelik olarak 12 bin TL’yi bulacak.

İlgili paket ile aynı anda yürütülen Bağ- KUR SGK prim eşitliğinin hayta geçirilmesi ile birlikte ise 5 bin 400 gün olan kısmı emeklilik prim günü şartı, 4 bin 500 güne kadar geri çekilebilecek. Tüm bu yenilikler sayesinde ev kadınları sosyal güvence haklarının yanı sıra ilerleyen dönemlerde şartların sağlanması durumunda emekli maaşlarına da kavuşabilecekler.

SÜPERHABER