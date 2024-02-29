Basın mensuplarıyla bir araya gelen Edremit Belediye Başkan adayı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan adayı İsmail Say, Devlet Su İşleri (DSİ) eski yerleşkesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede bir deprem çalıştayının yapıldığını aktaran İsmail Say, deprem çalıştayında ele alınan çalışmaların uygulama kısmının başlatılacağını aktardı.

Say, “6 Şubat’ta ülkemizde meydana gelen depremlerden sonra da bir deprem çalıştayı yaptık, bunun da devamını getirip uygulamaya yönelik çalışmalar başlatacağız. Aynı zamanda eski DSİ yerleşkesini imar çalışmaları kapsamında deprem toplanma bölgesi yapacağız.” diyerek 100 dönümlük alanın millet bahçesi ve olası afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılacağını söyledi.

İsmail Say, 2863 sayılı Kanunun 3.Maddesinin a bendinde yer alan tanıma göre doğal sit alanı içinde yer alan Van Gölü SİT planı içerisine dahil edilen DSİ eski yerleşkesinin böylelikle koruma altına alınacağını belirtti.

Devlet tarafından kamu yararı gözetilerek koruma altına alınan, yapılaşmaya, değişime izin verilmeyen, korunması gereken alanlar içine dahil edilen Devlet Su İşleri (DSİ) eski yerleşkesinden bahseden İsmail Say, “Valimiz, il başkanımız ve bizim de girişimlerimizle Van Gölü SİT planı içerisinde yürüyen bir taslak var. Bu taslak içerisinde yeşil alan statüsünü de koruduk, yani burası üçüncü şahıslar tarafından satın alınamaz yeşil bir alan haline geldi. Eski DSİ yerleşkesinin içerisinde 100 dönümden fazla bir alan yeşil alan ve millet bahçesi olarak korunacak. Bunun plan taslağı bitti, Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunda da onayı çıkarak genel müdürlüğe gitti.” ifadelerini kullandı.