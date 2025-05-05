Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sarı kod uyarısının da verildiği Van’da yağışların, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi ön görülüyor.

Meteoroloji Van için toz taşınımı, kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısında da bulundu.

Bölge genelinde devam eden toz taşınımının etkisini sürdürdüğünü aktaran Meteoroloji, “Bölge genelinde devam eden toz taşınımının etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” şeklinde uyarıda bulundu.

Van için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan meteoroloji şu ifadelere yer verdi:

“Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) ve yüksek kesimlerde fırtına (60-80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Vatandaşları, kuvvetli yağışla beraber yaşanacak olumsuzluklara karşı uyaran Meteoroloji, “Yağışların kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve kaya düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu