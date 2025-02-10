Ocak 2025’e ait verilerin yer aldığı uçuş raporunda Türkiye genelinde hava yolu seyahatlerinde yükseliş yaşandı. 16 milyon 223 bin 575 yolcu Ocak ayında hava yolu ile seyahat etti.

Havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 72 bin 517, dış hatlarda ise 58 bin 293 oldu. Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 175 bin 353’e ulaştı. 2024 yılının aynı ayına göre üst geçişler dâhil toplam uçak trafiği yüzde 13 artış gösterdi.

Ocak 2025’te iç hat yolcu trafiği 7 milyon 541 bin 325, dış hat yolcu trafiği ise 8 milyon 676 bin 918 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 16 milyon 223 bin 575 yolcu seyahat etti. Yolcu trafiği 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,9 artış gerçekleşti.

Ocak ayında iç hatlarda 68 bin 813 ton, dış hatlarda 296 bin 776 ton yük taşınırken, bir ayda taşınan yükün 365 bin 589 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı’nda Ocak ayında, uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 3, dış hatlarda 33 bin 918 olmak üzere toplamda 42 bin 921’e ulaştı.

VAN İSTATİSTİKLERİ

DHMİ Genel Müdürlüğünce yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Ocak ayı 2025 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç uçağın iniş – kalkış yaptığı da belli oldu.

Açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ istatistiklerine göre Van’da Ocak ayında Van Ferit Melen Havalimanında toplam bin 644 uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçakların 11’i dış hat seferleri olurken, bin 633 tanesi ise iç hat seferleri oldu. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise Van’da iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 226 olmuştu.

Ocak 2025 verilerine göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı ise 146 bin 704 olarak kayıtlara geçti. Bu yolcuların 145 bin 284’ü iç hat, bin 420’si ise dış hat yolcusu olarak raporda yer aldı.

2024 yılının aynı döneminde Van’a iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 139 bin 270 olarak kayıtlarda yer aldı. Van’da hava yolu üzerinden seyahat yapan yolcuların sayısı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre artış gösterdi.

Ocak 2025’te Van Ferit Melen Havalimanına 861 ticari uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçakların 8’i dış hat olurken, iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 853 oldu.

Van Ferit Melen Havalimanında Ocak 2025’te 68 uçak ise kargo uçağı olarak iniş-kalkış yaptı.